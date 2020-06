Ancora buone notizie per Castellammare di Stabia. Un altro cittadino è guarito dal Covid-19. Oggi la comunicazione ufficiale diramata dai vertici dell’Asl. Il soggetto in questione è una 50enne che era risultata positiva al coronavirus lo scorso 3 giugno. Si è prestata a due tamponi rispettivamente il 13 e il 14 giugno, i quali hanno dimostrato fortunatamente esito negativo. Scampato il pericolo e ritornata in salute, è stata disposta la revoca dell’isolamento domiciliare per lei e per il suo intero nucleo familiare. Proprio il 13 giugno, inoltre, è stata annunciata la guarigione di un altro stabiese. Si tratta di un 61enne che aveva ricevuto l’esito positivo del tampone lo scorso 30 maggio, ma che l’11 e il 12 giugno si è sottoposto ad altri due tamponi, entrambi con esito negativo.









Dati che lasciano ben sperare. La situazione è stabile e non desta particolari preoccupazioni, i numeri restano contenuti. L’imminente periodo, però, è di convivenza: il virus è ancora dietro l’angolo. “Rinnovo il mio appello a non abbassare mai la guardia: è necessario indossare sempre le mascherine in maniera corretta e rispettare il distanziamento sociale”, ha precisato il sindaco Gaetano Cimmino. Si continuano a registrare, oltre le guarigioni, nuovi casi. Di recente, due concittadini sono risultati affetti dal virus: si tratta di una 14enne che attualmente si trova in isolamento domiciliare e di un 83enne che risulta attualmente ricoverato al Covid Hospital di Boscotrecase.

Aggiornando il computo, su un totale di 45 contagiati, 37 sono guariti, 5 sono purtroppo deceduti e 3 sono tuttora positivi. “A quest’ultimi esprimo la mia vicinanza e auguro loro una pronta guarigione”, ha aggiunto Cimmino da Palazzo Farnese.

Gli stabiesi ancora in isolamento, invece, sono 24. Ormai è da più di un mese che i vari lavoratori sono tornati alle proprie postazioni ma i danni economici del periodo di totale chiusura continuano a farsi sentire.









L’amministrazione Cimmino e l’assessorato si dimostrano solidali e offrono una boccata d’aria: i pagamenti e le notifiche degli atti tributari resteranno sospesi fino al 31 agosto 2020. Sono interrotti, pertanto, i pagamenti relativi a tutti gli accertamenti, le ingiunzioni e le sanzioni, mentre non rientra nella sospensione il pagamento degli avvisi bonari relativi alla Tari, all’Imu, ai fitti, all’imposta sulla pubblicità (Icp). Riaprirà, inoltre, lo sportello Soget sito su corso Alcide De Gasperi, che sarà aperto il martedì e il giovedì e potrà ricevere gli utenti esclusivamente per appuntamento, da richiedere chiamando al numero 0818709312, in linea con le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza imposte dall’emergenza coronavirus.







A porgere una mano verso gli stabiesi più bisognosi non sono soltanto le istituzioni ma i concittadini stessi. Resta aperto, infatti, il conto corrente finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari per le persone bisognose e di strumenti di protezione per il personale sanitario dell’ospedale San Leonardo. Per poter versare il proprio contributo, le coordinate del conto corrente sono le seguenti:

Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19

IBAN: IT20N0514222100CC1016015617

BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX

Emanuela Francini