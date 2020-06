Napoli, Ponticelli: rinvenute armi e denunciate due persone per droga

In serata, inoltre, gli agenti hanno fermato in via Botteghelle due persone a bordo di un’auto trovandole in possesso di 13 grammi di cocaina

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in uno stabile di via Vicinale Pepe ed hanno rinvenuto, occultati nel vano motore dell’ascensore, una pistola semiautomatica completa di 5 cartucce, una pistola con 7 cartucce priva di matricola e 44 cartucce cal.45.

In serata, inoltre, gli agenti hanno fermato in via Botteghelle due persone a bordo di un’auto trovandole in possesso di 13 grammi di cocaina. F.D. e M.G., napoletani di 52 e 29 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.