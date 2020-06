A Volla, dopo l’ntervento del Senatore Ruotolo che ha chiesto al Ministro una commissione di accesso ex art. 143 del TUEL, si torna in Consiglio comunale a parlare di urbanistica.







La minoranza ha chiesto ed ottenuto un Consiglio comunale monotematico per affrontare la difficile situazione urbanistica. Tale consiglio è stato fissato dai capigruppo per il 29 giugno.

Prima però la maggioranza ha voluto convocare un Consiglio comunale per il 23 giugno nel quale si ridiscuterà della deroga al PRG per gli immobili da realizzare in Via De Carolis citati proprio della interrogazione del senatore Sandro Ruotolo.

Saranno, quindi, consigli comunali infuocati visto i delicati argomenti da trattare e la spada di Damocle di una commissione di accesso che pende su Di Marzo.







Ruotolo unitamente a tre colleghi senatori ha evidenziato le incapacità della politica vollese di dettare delle regole in materia urbanistica e dopo due anni di amministrazione sicuramente Di Marzo deve cominciare ad interrogarsi circa le azioni da intraprendere per scongiurare un accesso che porterebbe l’ennesimo commissariamento alla cittadina ai piedi del Vesuvio.

Mimmo Lucci