"Per ogni atto vaccinale al medico viene erogato un importo di 15 euro, ma il premio sale a 1.000 euro se si raggiunge una copertura vaccinale tra i propri assistiti maggiore del 95% per l' esavalente; 1.000 euro per copertura maggiore del 95% per morbillo; 1.000 euro per copertura vaccinale tra gli assistiti femmine maggiore dell' 80% per papilloma virus. Tali premi sono dimezzati se il raggiungimento è tra 92 e 95% per l'esavalente, tra 71 e 80% per papilloma virus", il CODACONS lo denunciava nel 2017, presentando un esposto alla Corte dei Conti della regione Toscana e alla Procura di Firenze, oltre ad una diffida nei confronti dell'Ordine dei medici riguardo un accordo sottoscritto tra Regione e la Federazione Nazionale dei medici pediatri.









Insomma questo é un tema caldo, sopratutto oggi, anche perché continuiamo a sentire rappresentanti delle istituzioni pubbliche che mostrano seria intenzione, motivata o meno, di obbligare la popolazione alla vaccinazione di massa contro il covid-19.

Riguardo la situazione toscana del 2017 l’associazione a difesa dei consumatori italiani riportava la tesi secondo la quale: lo scopo sanitario della vaccinazione “viene mercificato” e si “trasforma in una corsa al profitto e alla somministrazione il più elevata possibile di vaccini. Ci si chiede poi con quali risorse verranno pagati i medici e se tali premi ricadranno sulle spalle della collettività”.

Codacons ha presentato l'esposto alla Corte dei Conti della Regione Toscana anche al fine di verificare un eventuale "uso improprio" dei soldi pubblici, derivanti dall'accordo. Mentre l'esposto alla Procura di Firenze é stato presentato per accertare possibili fatti penalmente rilevanti. Inoltre la formale diffida inviata all'Ordine dei medici di Firenze era servita per aprire un procedimento disciplinare nei confronti di tutti i pediatri che avevano accettato emolumenti in denaro in cambio della vaccinazione di massa.









Intervento del Codacons contro al Regione Lazio nel 2019

CODACONS é intervenuta anche nel 2019, questa volta quando il Consiglio regionale del Lazio paventava l’approvazione definitiva della proposta di legge sulle vaccinazioni, presentata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Il presidente del Codacons Carlo Rienzi si era così espresso: "L'importanza dei vaccini e la necessità di tutelare i bambini immunodepressi, come il caso del piccolo Matteo a Roma, non sono in discussione. Il problema, semmai, è lo strumento con cui Zingaretti pensa di risolvere questioni così delicate, e che non possono essere affrontate con leggi di stampo fascista e contrarie alla normativa nazionale. Non è cioè possibile vietare agli studenti delle scuole dell'obbligo l'ingresso agli istituti scolastici, laddove la Legge Lorenzin prevede tale possibilità solo per i bambini da 0 a 6 anni (e solo fino a che i genitori non presentano la relativa documentazione medica), mentre per gli studenti da 6 a 16 anni la legge nazionale stabilisce multe da 100 a 500 euro. La stessa Corte Costituzionale, nel convalidare la Legge Lorenzin, ha valorizzato la diversificazione della gravità della sanzione per fasce d'età, salvaguardando il diritto allo studio".









Intervento del Codacons contro l’accorpamento dei vaccini

Carlo Rienzi aveva criticato duramente anche il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin: “L’unica verità è che sono le aziende farmaceutiche produttrici a non volere vaccini monocomponenti. Questo lo hanno affermato le stesse industrie del farmaco, spiegando in modo inequivocabile come l’accorpamento di più vaccini permetta loro di fare profitti enormi e annullare la concorrenza nel settore. Non a caso l’ex Ministro della Sanità De Lorenzo è stato condannato in via definitiva per aver intascato una tangente da 600 milioni di lire dopo aver unificato due vaccini su richiesta di una casa farmaceutica.

Contrastare il vaccino monocomponente equivale a favorire le industrie del farmaco a totale svantaggio delle famiglie, aumentando le sostanze tossiche iniettate nei bambini ed impedendo in modo violento ai genitori di scegliere quali vaccinazioni somministrare ai propri figli”, conclude il presidente del Codacons.

Il Direttore della Glaxo SmithKline, Jean Stèphane, in questo video spiega in maniera inequivocabile e sorridendo, come la combinazione di più vaccini faccia arricchire le aziende farmaceutiche a danno della concorrenza.

