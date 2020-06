Portici: lite per un posto auto degenera in rissa, 4 persone arrestate

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per rissa c. p., cl. 80, f. p., cl. 56 (rispettivamente figlio e padre n.d.r.) a. c., cl. 65 e l. c., cl. 59 (rispettivamente sorella e fratello). Sono tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine. I due nuclei familiari sono vicini di casa e residenti in due appartamenti di un palazzo in via primo cortile moretti.

Hanno litigato per un posto auto ma poi la discussione è degenerata: si son picchiati violentemente e sembrerebbe che padre e figlio abbiano utilizzato delle spranghe di ferro – una delle quali rinvenuta e sequestrata – per colpire i vicini di casa.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri – allertati dal 112 – che hanno prima calmato gli animi e poi arrestato i 4. Se la caveranno con pochi giorni di riposo ed ora son stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.