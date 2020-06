Danni alla fontana, rapine e spari: il volto “oscuro” dei festeggiamenti per il Napoli. Danni alla monumentale fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento, ma anche rapine e colpi di arma da fuoco sparati ad altezza d’uomo: sono le conseguenze – riferite dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli – dei festeggiamenti a Napoli ieri sera dopo la conquista della Coppa Italia. “Gli operai dell’Abc ci hanno riferito che nella fontana hanno ritrovato maglie, scarpe, bandiere del Napoli. Siamo senza parole”. Denunciati anche altri atti vandalici con un gruppo di tifosi che ha assalito un veicolo dell’azienda Asia. Mentre un 45 enne durante la notte è stato ferito da quattro colpi di pistola esplosi da ignoti poco dopo la mezzanotte nel centro storico di Napoli.







In un video su Tik Tok, inoltre, si vede un gruppo rincorrere un giovane che festeggiava su uno scooter, scaraventarlo a terra e rubare il veicolo dopo avergli puntato una pistola. Borrelli denuncia anche spari a Frattamaggiore. Festeggiamenti in serata a Napoli con tifosi in strada dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus. “Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove”. Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), intervistato durante la trasmissione Agorà su Rai 3, ha commentato quello che è accaduto. “Fa male vedere queste immagini”, ha detto l’esperto. “Ricordo – ha aggiunto Guerra – quanto ha contato la partita dell’Atalanta all’inizio dell’epidemia in Lombardia nella diffusione dei contagi. Non vorrei che si ripetesse proprio ora, che il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte del Figc per non limitare del tutto il gioco del calcio, come da scienza e coscienza medica sarebbe suggerito”.

”Ieri sera ha vinto il contagio della felicità”, ha detto il sindao dci Napoli, Luigi de Magistris, su La7. “Vista l’impossibilità di andare allo stadio, tema su cui si dovrebbe riflettere perché con le dovute attenzioni e distanziamenti si potrebbe andare, solo chi non conosce Napoli può pensare che dopo una vittoria contro la Juventus di Sarri e di Higuain, i napoletani sarebbero rimasti in casa a esultare tra le quattro mura. Questo non significa che in città c’è superficialità anche perché ormai dai primi di giugno a Napoli c’è contagio zero e ieri sera in piazza c’erano solo napoletani”. Poi il sindaco si è detto amareggiato per alcuni atti di danneggiamento registrati a beni monumentali come la cosiddetta Fontana del Carciofo in Piazza Trieste e Trento.







Interviene anche il leader della Lega, Matteo Salvini: “Di fronte ai festeggiamenti di Napoli di ieri mi chiedo dov’era De Luca. Sono contento per Gattuso e per Napoli ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole per me e i miei selfie, e ieri c’era qualche migliaio di tifosi”. “I dati ci dicono che i casi sono in calo ma questo non vuol dire che si cala la guardia. Se i teatri, i cinema riaprono una follia che le scuole non lo facciano. Il ministro – aggiunge Salvini – dovrebbe chiedere scusa. Fosse per me darei qualche elemento di libertà”.