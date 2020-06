Dopo lo stop per il Covid, a Gragnano riparte la distribuzione dei kit buste

Dopo lo stop per l’emergenza Covid-19, ritorniamo e raddoppiamo i tempi per la distribuzione dei kit buste.

I cittadini potranno recarsi in sei Eco-punti diversi, indicati in basso, rispettando il calendario per lettere, così da evitare assembramenti, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.







Il lunedì i cognomi dalla A alla C

Il martedì i cognomi dalla D alle E

Il mercoledì i cognomi dalla F alla L

Il giovedì i cognomi dalla M alla R

Il venerdì i cognomi dalla S alla Z





In questi giorni è possibile recarsi nei seguenti Eco-punti, dalle 9 alle 12, nei giorni prestabiliti.

Parco Imperiale (via Leopardi, uffici comunali) dal 22 al 26 giugno

Biblioteca Comunale (via Quarantola) dal 29 giugno al 3 luglio

Comune-sede Cral (Via Vittorio Veneto) dal 6 al 10 luglio

Parrocchia Caprile dal 13 al 15 luglio

Parrocchia Aurano 16 e 17 luglio

Parrocchia San Leone dal 20 al 24 luglio

