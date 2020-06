Guido Silvestri é professore alla Emory University di Atlanta ed in uno dei suoi ultimi post introduce un grafico comunicando inoltre, in modo umoristico, che il 17 giugno 2010 é il 50° anniversario della partita di calcio Italia-Germania (4-3).





Lo scienziato tiene una piccola “rubrica” che chiama “Pillole di Ottimismo” e dice che diventerà una pagina pubblica facebook, oltre che un sito web ed un canale Youtube. I canali partiranno domani, 20 giugno, come dice Silvestri: ad “un mese esatto dal post di commiato sul ritorno alla normalità“.



Poi annuncia la pubblicazione di un saggio, per Rizzoli, dal titolo “Ricominciare dalla scienza”, scritto in collaborazione con Manuela Galbiati e Riccardo Lascialfari. Il libro vedrà la riorganizzazione di diversi post espressi da febbraio al 20 maggio.

E passa a rispondere ad un commento arrivatogli da una persona che lo segue.

Il commento dice che sarebbe “pericoloso mettere in discussione la necessità delle ‘chiusure’ in quanto, se queste fossero di nuovo necessarie, la gente non le accetterebbe”.





Silvestri risponde così: “Per quanto mi riguarda questo modo di ragionare è al contempo illogico, pseudo-scientifico ed anti-democratico. Illogico, in quanto parlare di ‘necessità dei lockdowns’ presuppone una valutazione di tipo scientifico che non può esistere se tale necessità non può essere esaminata e criticata scientificamente. Pseudo-scientifico, in quanto conferisce un alone di validità ed autorità ‘scientifica’ ad affermazioni che scientifiche non sono, in quanto sottratte alla valutazione critica che la scienza fa di sé stessa. Anti-democratico, in quanto presume che i cittadini non abbiano il diritto né siano in grado di decidere cosa è meglio per loro.

Morale della favola – continua il professore – usiamo tutta la prudenza necessaria (ma senza farne un feticcio, perché anche la troppa prudenza fa le sue vittime), e non diamo alcuno spazio ai negazionisti complottisti, che vendono pseudoscienza di segno opposto. Al contempo, però, nessun compromesso sulla importanza di valutare criticamente i dati a favore (o sfavore) della necessità dei lockdowns nel ridurre i danni da COVID-19″.

Il patologo poi ammonisce sulla “narrativa catastrofista” e dice che “é alimentata da media sensazionalisti, politici impauriti e/o opportunisti, ed esperti drogati dai riflettori”, aggiunge inoltre che “va messa in soffitta, una volta per tutte”.

Ricorda anche che però c’è ancora “tanto lavoro da fare per virologi, immunologi, medici, epidemiologi, etc”, che “di paura ne abbiamo avuta fin troppa” e che “per l’Italia adesso deve arrivare l’ora dell’ottimismo che viene dalla conoscenza”.







Analisi dei numeri e monito sulla “narrativa catastrofista”

I numeri che il patologo vede “molto positivi”, perché dice che “passo dopo passo, un giorno alla volta, con prudenza, con ottimismo, stiamo andando verso la fine”.

“A partire dal numero dei ricoverati in terapia intensiva per COVID-19 in Italia (da 207 a 177, e siamo al 4.3% del valore di picco). Fermiamoci un attimo a riflettere: 4.3% del picco. Scende anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali (da 3.489 a 3.301, quindi di altre 188 unità, e siamo al 11.3% del picco) mentre i casi attivi totali scendono da 25.909 a 24.569, quindi di altre 1.340 unità (grafico in foto).

Silvestri pone l’accento sulle aperture del 4 maggio, del 18 maggio e del 3 giugno affermando, le quali non hanno “causato nessun rimbalzo dei casi, come molti invece temevano e prevedevano”.

Chiude la sua analisi sostenendo che “ormai sta diventando impossibile sostenere allo stesso tempo i due pilastri della ‘narrativa catastrofista’ su COVID-19 – i.e., che la fine dei ‘lockdowns’ porta automaticamente il R0 a diventare >1, e che nessun altro fattore possa mitigare la diffusione del virus (stagionalità, attenuazione del virus, immunità naturale o quant’altro)”.







Biografia

Guido Silvestri é ordinario e capo dipartimento di Patologia all’Università Emory di Atlanta, direttore della Divisione di Microbiologia e Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center, e membro dell’Emory Vaccine Center. Dal 2010 detiene il titolo di Georgia Research Alliance Eminent Scholar in Patologia Comparata. Dal 2013 è editore della rivista di virologia Journal of Virology, e dal 2011 è editore associato di PLoS Pathogens, una delle riviste della Public Library of Sciences.

Inoltre dal 2018 è Presidente del consiglio scientifico della Agence Nationale pour la Recherche sur le SIDA, ANRS, l’agenzia governativa francese che coordina la ricerca su AIDS, epatiti e malattie virali emergenti, dove è succeduto al premio Nobel Françoise Barré-Sinoussi.

Guido Silvestri è dal 2011 membro del Comitato Scientifico della Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, CROI, un congresso scientifico statunitense sull’AIDS, ed è stato co-chairman di due conferenze sull’AIDS organizzate dalla International AIDS Society, IAS, a Roma nel 2011 e a Parigi nel 2017. È autore di 260 lavori scientifici citati circa 16 000 volte e di tre libri a carattere scientifico.

Andrea Ippolito