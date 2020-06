Finalmente si riparte con i campionati di calcio. La Juve Stabia sarà di scena domani alle 18.00 a Pescara per conquistare punti nella corsa alla salvezza nelle dieci partite che restano nel torneo di serie B.

Le Vespe stazionano fuori dalla zona calda a 36 punti: sarà quindi fondamentale partire con il piede giusto per cogliere l’obiettivo stagionale.









I gialloblù giocheranno 6 gare in trasferta e 4 in casa per chiudere la stagione regolare. Dopo Pescara l’appuntamento sarà al Menti contro il Livorno venerdì prossimo 26 giugno. Successivamente doppia trasferta con i derby contro Benevento e Salernitana.

Per tutta la settimana in corso, la squadra ha svolto i consueti allenamenti prima della sfida dell’Adriatico che sarà giocata a porte chiuse. In una nota ufficiale la società ha fatto sapere come si sta preparando prima della ripartenza:









“La Juve Stabia si è riunita ieri al Parcus di Ottaviano per una cena conviviale alla quale hanno partecipato dirigenti, tecnici, calciatori, dipendenti e sponsor (tutti regolarmente “distanziati”).

L’occasione per fare il punto della situazione dopo il lungo stop, brindare alla ripresa del campionato e caricare ulteriormente la squadra in vista del match di Pescara. Sempre nella giornata di ieri, il presidente Langella, il vicepresidente D’Elia e l’amministratore unico Improta hanno incontrato il nuovo responsabile del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare, dott. Pietro Paolo Auriemma, accompagnato dall’ispettore Pasquale Caiazzo.









Un vertice informale per conoscersi e anche per iniziare a discutere delle misure da adottare per le prossime gare casalinghe in virtù dei vigenti protocolli.

Oggi, invece, squadra in campo dopo l’ennesima sessione di tamponi cui si sono sottoposti i componenti del gruppo di mister Caserta. Rosa al completo, all’Adriatico però mancherà Fazio per squalifica”.

Domenico Ferraro