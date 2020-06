Il sogno si sta avverando. Si respira nell’aria. La grande pallavolo torna ad Aversa. Manca veramente poco e poi si potrà festeggiare l’accesso alla Serie A3 di pallavolo maschile.

Si dice che l’unione fa la forza e con una dirigenza rinnovata la Normanna Aversa Academy si prepara ad una grande stagione professionistica nel terzo campionato di volley nazionale.







Tornano le trasferte in tutta l’Italia, ritorna l’entusiasmo intorno ad un movimento, quello pallavolistico, che ha regalato grandi pagine di storia alla città normanna.

Aversa è sempre stata la ‘patria’ del volley nel centro Sud, e lo sarà anche in questa stagione 2020-21 che vedrà ai nastri di partenza della Serie A3 la Normanna Aversa Academy.

La società aversana ha inviato una lettera di intenti al consiglio di amministrazione della Lega per l’ufficializzazione dell’acquisizione di un titolo sportivo di Serie A3 ma per la ratifica bisognerà attendere ancora qualche giorno, e solamente il 3 luglio si potrà festeggiare quando arriveranno le decisioni dei vertici federali.





La dirigenza sta comunque già lavorando per la costruzione di un roster all’altezza della categoria, puntando su una squadra giovane che possa dare filo da torcere a tutti gli avversari che incontrerà in giro per lo Stivale.

La ciliegina sulla torta sarà l’head coach che ha già dimostrato, nel corso degli anni, tutte le sue capacità, accettando in pochi minuti il progetto Normanna Aversa Academy e presto sarà nella città normanna per far partire questa avventura che si annuncia avvincente e… vincente!