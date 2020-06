Zero nuovi positivi, zero decessi e anche per i guariti il numero è zero. Oggi in Campania, su 1.918 tamponi eseguiti, tutto resta a “zero”. Speriamo che sia la strada giusta per abbandonare del tutto il Covid, anche se zero guariti non è proprio un dato positivo.

Ad oggi il totale delle vittime del Covid-19 resta di 431 sfortunati.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Giovedì 11 giugno – 0,02% – 1 contagiato

Venerdì 12 giugno – 0 contagiati

Sabato 13 giugno – 0,01% – 1 contagiato

Domenica 14 giugno – 0 contagiati

Lunedì 15 giugno – 0,36% – 4 contagiati

Martedì 16 giugno – 0 contagiati

Mercoledì 17 giugno – 0,03% – 1 contagiato

Giovedì 18 giugno – 0,06% – 1 contagiato

Venerdì 19 giugno – 0 contagiati

Sabato 20 giugno – 0 contagiati









Il governatore De Luca, intanto, sul suo profilo Facebook ha scritto: “La situazione dei contagi è sotto controllo, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Ai ragazzi che l’altra sera hanno esultato per la vittoria del Napoli dico: la festa è finita, adesso torniamo nei ranghi”.

Il totale complessivo dei positivi in Campania resta a 4.615 a fronte di un totale complessivo tamponi effettuati di 263.560.

Anche i guariti restano 4.059 persone che hanno vinto il virus registrando oggi uno zero anche in questa casella.