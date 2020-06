Le Vespe perdono 3-1 a Pescara. Gli abruzzesi sorpassano i campani con questa vittoria portandosi a 38 punti mentre i gialloblù restano a 36 nelle retrovie.

Dopo un discreto primo tempo, la Juve Stabia sprofonda nella ripresa con un vistoso calo atletico. Male la retroguardia gialloblù per gli errori che hanno causato le reti degli avversari.







Dopo il vantaggio trovato da Pucciarelli su svarione difensivo di Germoni, il Pescara vola con gli stabiesi che staccano la spina dopo gli altri due gol dei locali.

Mister Caserta purtroppo non riesce a festeggiare le 100 presenze in panchina con le vespe. Venerdì sera alle ore 21.00 la Juve Stabia incontrerà al Menti il Livorno in una sfida da vincere a tutti i costi.









La partita

Il Pescara, con qualche assenza, si dispone con il 4-4-2, mentre la Juve Stabia risponde con il 4-3-2-1.

La Juve Stabia parte di gran carriera e al 2′ Bifulco fa partire un bel fendente dal limite dell’area da sinistra che però si spegne fuori.

Al 16′ occasione di marca gialloblu: Canotto se ne va sulla destra seminando la difesa pescarese ma il suo cross in area non viene impattato di testa da Bifulco. Spinge la squadra campana: al 21′ Bifulco viene atterrato da Bettella, sulla conseguente punizione da sinistra Calò impegna Fiorillo.







In contropiede al 25′ il Pescara va vicino al vantaggio: Memushaj non riesce a concretizzare in area in coesa su cross da destra. Al 35′ mischia in area abruzzese ma Forte non riesce ad approfittare dell’intervento non preciso del portiere Fiorillo.

Al 45′ grande occasione per il Pescara: i gialloblù perdono palla a centrocampo, Galano lancia Memushaj in area stabiese, il cui tiro a botta sicura viene sventato alla grande da Provedel. Sulla respinta Galano mette alto sulla traversa.

Primo tempo con ritmo non tanto sostenuto, meglio la Juve Stabia inizialmente, poi il Pescara sfiora il vantaggio nel finale.





Ad inizio ripresa la Juve Stabia mette dentro Addae al posto di Mallamo. Al 3′ il Pescara è pericoloso in area stabiese con Kastanos che conclude sull’esterno della rete.

Nella ripresa il Pescara alza il ritmo e al 12′ Galano a centro area campana svirgola il pallone fallendo il gol. Al 13′ passa il Pescara: Germoni perde palla al limite dell’area e Pucciarelli infila Provedel.

Il Pescara gestisce bene il match dopo il vantaggio. Break della Juve Stabia al 24′ con tiro dal limite di Calò di poco alto sulla traversa.

Al 26′ raddoppio Pescara: cross da sinistra di Masciangelo, Germoni non copre dall’altra parte in area e Zappa segna.

Al 34′ il Pescara cala il tris: cross dalla destra di Memushaj e Crecco di testa insacca indisturbato in area.

Al 42′ Elia segna il 3-1 con un tiro al volo in area su cross da destra.

Dopo 4 minuti di recupero il Pescara gestisce il vantaggio ed il match finisce sul 3-1.









Tabellino

Pescara (4-4-2): Fiorillo 6; Balzano 6 Bettella 6.5 Drudi 6 (6′ st Masciangelo 7) Crecco 7; Zappa 7 (41′ st Bojinov sv ) Busellato 6 Kastanos 6 (30′ st Melegoni 6) Memushaj 6.5; Pucciarelli 7 (30′ st Clemenza 6) Galano 6.5 (41′ st Pavone sv). All.: Legrottaglie 7

Juve Stabia (4-2-3-1): Provedel 6; Vitiello 5.5 Troest 5 Tonucci 5 Germoni 4 (30′ st Melara 5); Mallamo 5.5 (1′ st Addae 5) Calò 6; Di Gennaro 5 (20′ st Di Mariano 5) Bifulco 5.5 (14′ st Cisse’ 5) Canotto 5.5 (14′ st Elia 6); Forte 5. All.: Caserta 5.5.

Arbitro: Amabile di Vicenza 6.5

Marcatori: 13′ st Pucciarelli (P), 26′ st Zappa (P), 34′ st Crecco (P), 42′ st Elia (JS).

Ammoniti: Kastanos (P), Drudi (P), Mallamo (JS), Cisse’ (JS).

Note: partita giocata a porte chiuse

Angoli: Pescara 9, Juve Stabia 4

Recupero: 1′ pt, 4′ st.

Tiri totali: Pescara 14 (di cui 6 in porta), 3 Juve Stabia (di cui 2 in porta).

Possesso palla: Pescara 55%, Juve Stabia 45%

Domenico Ferraro