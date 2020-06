Era stato colpito da un malore alcuni giorno fa ed oggi Mattia si è arreso. Aveva appena 11 anni, Mattia ed era una promessa del calcio, scelto dal Genoa Calcio che aveva creduto nelle sue potenzialità.

Stava realizzando il suo sogno, il sogno di tanti adolescenti, ma per Mattia tutto stava diventando realtà fino a undici giorni fa, giorni in cui il giovane atleta aveva lottato fino a quando un infarto lo ha colto d’improvviso strappandolo alla sua famiglia, ad un’intera comunità e a quel suo grande sogno di fare il calciatore.





A dare il triste annuncio della scomparsa del giovanissimo Mattia è stato il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che su Facebook ha scritto: «Cari concittadini purtroppo Mattia non ce l’ha fatta. La città è in lutto. Abbiamo sperato in tanti che la piccola promessa del calcio locale, appena undici anni, si risvegliasse dopo essere stato colpito da un infarto. In questi giorni tramite il mister Vincenzo Neutro del San Giorgio calcio ricevevo le notizie sullo stato di salute del ragazzo che era descritto come un vero leone. Tanti hanno pregato per lui, la nostra comunità si è mostrata, ancora una volta, premurosa e solidale, ma non è bastato. A titolo personale e a nome dell’Amministrazione Comunale esprimo il massimo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Non ci sono altre parole che possano lenire un dolore così grande».







Era nato calcisticamente a San Giorgio a Cremano e a ricordarlo, dopo l’annuncio del sindaco, il San Giorgio Calcio, squadra in cui aveva mosso i primi passi da calciatore: «Il piccolo Mattia non ce l’ha fatta. Useremo poche parole per dare le condoglianze alla sua famiglia da parte del presidente Fico, il direttore Neutro, tutto lo staff della scuola calcio e tutta la società granata».

L’intera comunità sangiorgese è in lutto per la morte di Mattia, ad essa si associa la nostra redazione particolarmente colpita, Mattia era nipote di un nostro collaboratore.