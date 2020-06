Sembra che il covid bisogna trovarlo per forza, in ogni corpo che giunga in ospedale, sembra che debba essere scovato sempre e comunque, riportiamo dunque per dovere di cronaca una storia che non si può fare altro che definire: “orrida e assurda”.

Una donna di 45 anni, Elisa Semprecondio, muore dopo circa 8 giorni in ospedale. Era stata accompagnata al Villa Sofia di Palermo per una puntura di un insetto, ma si é ritrovata a non rivedere più i suoi affetti più cari.

I familiari hanno però presentato denuncia ai carabinieri, i quali hanno sequestrato la cartella clinica.

L’incidente era avvenuto il 28 maggio quando la donna accusava gonfiori, vomito, diarrea ed ecchimosi diffuse sul corpo.

Il 4 giugno si è decisa ad andare al pronto soccorso di Villa Sofia. Secondo quanto riferito dai familiari della paziente, le hanno assegnato il codice bianco, diventato giallo dopo diverse ore d’attesa. La donna viene poi posta in isolamento.

Il 10 giugno i figli hanno denunciato le presunte lesioni colpose subite dalla madre, con la quale continuavano a comunicare tramite smartphone, attraverso messaggi di testo e messaggi audiovisivi.

La donna dirà ai figli di essere stata sottoposta a 4 tamponi per il Covid (con esisto negativo), oltre ad una visita ginecologica. Il 12 giugno la paziente muore.

“Mi devono spiegare cosa c’entra la puntura d’insetto con quattro tamponi Covid negativi e una visita ginecologica. La donna è stata monitorata per 4 giorni e sarebbe morta per un’embolia al cervello. Ci sono diverse cose che dovranno essere chiarite”, queste le parole dell’avvocato Giulio Bonanno, che sta assistendo la famiglia.

Andrea Ippolito