A Firenze, in Piazza Santa Croce si é tenuta la manifestazione “Salviamo la Costituzione“, organizzata dal Movimento 3V. Erano presenti anche la parlamentare Sara Cunial, gli scienziati Stefano Montanari e Antonietta Gatti, il Prof Mauro Scardovelli (UNIAleph), insieme a medici, scrittori come Marcello Pamio e Cosimo Massaro, quest’ultimo che ha spiegato alla piazza in maniera molto semplice alcuni meccanismi legati alla moneta e all’economia.





Presenti in piazza anche i rappresentanti di altri movimenti come Anna Senatore, portavoce e responsabile delle relazioni esterne del gruppo “Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria” che ha parlato di una manifestazione che può essere utile al fine di raggiungere “una consapevolezza da portare a tanti genitori che magari non hanno delle informazioni giuste legate alla libera scelta. Ci sono tanti genitori che pensano di non aver scelta perché il vaccino è obbligatorio, anche perché dal 2017 c’é la legge Lorenzin che appunto ha fatto quest’obbligo” limitandone l’accesso all’istruzione pubblica.







Poi annuncia, a nome del gruppo “Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria” che sono stati contattati da avvocati e medici che hanno illustrato soluzioni ed alternative per i genitori che desiderano esercitare la libera scelta. Invita inoltre ad unirsi tutti, “perché uniti si é più forti”.

Manifestazione a Trieste

Genitori, insegnanti, educatori, medici, avvocati si sono incontrati oggi a Trieste, in Piazza Unità, per tenere viva la manifestazione per la “scuola senza restrizioni, per la scuola in libertà organizzata da un Comitato della zona accompagnato dal dottore Fabio Franchi, infettivologo ed esperto in igiene e medicina preventiva.







“Tutti uniti per dire NO ad una scuola che separa, distanzia, rischia di far paura. NO a un possibile rientro a settembre con mascherine, visiere o altro sistema limitante e isolante. Diciamo NO già adesso, con i Centri Estivi ridotti all’osso nei numeri, bambini divisi in piccoli gruppi, separati dagli altri, con mascherine da usare anche all’aperto, con il caldo e sole che sta arrivando”, le parole di una delle organizzatrici.

Presente a Trieste anche l’Avv. Alessandra Devetag, referente C.I.A.T.D.M (Coordinamento Internazionale delle Associazioni a Tutela dei Diritti dei Minori) del Friuli Venezia Giulia che ha già presentato, insieme a tanti altri enti, tra cui l’AMPAS (Associazione Medici Per una Alimentazione di Segnale), una petizione, raccogliendo oltre 16.000 firme e contestando il parere favorevole dei pediatri sulle mascherine a scuola, affermando inoltre (con studi scientifici allegati) che non esiste “nessuna base scientifica” per il loro utilizzo.









La manifestazione di Roma

Oggi a Roma in Piazza Bocca della Verità si é tenuta la manifestazione nazionale delle Mascherine tricolori, anch’esse presenti in migliaia in piazza a Roma contro il governo Conte.

Questa organizzazione torna invece di nuovo in strada per l’ottavo sabato consecutivo. Questa volta, però, come raccontano dalla loro pagina ufficiale “l’evento non coinvolge decine di città in tutte le regioni: i manifestanti si sono dati un appuntamento unico a Roma, dove…sono giunti in circa 2 mila da ogni parte d’Italia per chiedere le dimissioni del governo Conte, ormai palesemente inadeguato a gestire l’emergenza economica che sta seguendo quella sanitaria”.