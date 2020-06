Pomigliano d’Arco: Il nuovo allenatore del team granata sarà Luigi Squillante

Ma la nomina di Squillante apre un altro probabile e suggestivo scenario, ovvero quello di richiamare nello staff societario Marco Mignano, ormai ex DS del U. S. Savoia, per ricoprire il ruolo di direttore sportivo

Dopo l’addio a Roberto Carannante costellato da dispiaceri e forti malumori in casa granata, è stato siglato il nuovo contratto con il tecnico Gigi Squillante che guiderà la prima squadra maschile del Pomigliano calcio, società napoletana che milita nel campionato d’eccellenza Campania, nella stagione calcistica 2020/21.





Il neo allenatore, vanta un curriculum di tutto rispetto, ha militato in serie D, nell’ anno 2019/20 è stato alla guida del Gelbison, squadra appartenente al girone H del campionato interregionale, in passato ha allenato squadre di grande calibro come il Savoia, Turris, Gladiator, Ercolano e Sarnese.

Il tecnico dichiara la sua stima per il presidente della società Raffaele Pipola, ribadendo il suo entusiasmo nei confronti di una squadra che da sempre è protagonista del calcio campano. Obiettivo per il futuro è vincere e portare i colori granata sempre più in alto.





Ma la nomina di Squillante apre un altro probabile e suggestivo scenario, ovvero quello di richiamare nello staff societario Marco Mignano, ormai ex DS del U. S. Savoia, per ricoprire il ruolo di direttore sportivo al momento vacante nell’organigramma. La coppia ha già lavorato insieme nel campionato d’eccellenza, nella stagione 2015/2016 riuscirono a portare l’Ercolanese alla vittoria. Per ora questa è solo un’invitante suggestione, intanto la società e i tifosi fanno gli auguri in un comunicato stampa al nuovo tecnico per il nuovo anno calcistico.

Cinzia Porcaro