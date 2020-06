Erano circa le 22 di ieri sera quando un motociclista, di 23 anni, alla guida di uno scooter Sh 300, si è scontrato con una Fiat Punto, proveniente dal senso opposto. Teatro dell’incidente la periferia di Boscoreale tra le frazioni di Cangemi e Marchesa.





Uno schianto violento che non ha dato scampo al giovane alla guida, per lui, nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare. Non sono bastai i tentativi di rianimazione e i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso.

Coinvolto nell’incidente anche il passeggero dello scooter che è stato trasportato d’urgenza e in grave condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.





Il comandante dei Carabinieri della Stazione di Boscoreale, il maresciallo Massimo Serra si è recato insieme ai suoi uomini sul luogo dell’incidente per le verifiche del caso.

In questa fase di ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’automobilista coinvolto nel tragico scontro sarà indagato per omicidio stradale.