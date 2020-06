Come annunciato, e come già stabilito nella precedente ordinanza regionale, dal 22 giugno 2020, non è più obbligatorio ma facoltativo, l’uso delle mascherine all’aperto.

Resta invece obbligatorio l’uso delle mascherine al chiuso (mezzi pubblici, negozi, supermercati etc.) e in tutte le situazioni di assembramento o dove non vi sia la possibilità di mantenere il distanziamento di almeno un metro.







Nel provvedimento si affronta anche il tema dello smart working, con l’indicazione di facilitare progressivamente la ripresa delle attività lavorative in presenza sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

LEGGI IL DOCUMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA

Intanto sono due i positivi riscontrati oggi in Campania su 1.562 tamponi, e visto il numero minimo di tamponi analizzati torna a salire la percentuale che si attesta allo 0,12%.

Nessun decesso e quindi ad oggi il totale delle vittime del Covid-19 resta di 431 cittadini campani.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Venerdì 12 giugno – 0 contagiati

Sabato 13 giugno – 0,01% – 1 contagiato

Domenica 14 giugno – 0 contagiati

Lunedì 15 giugno – 0,36% – 4 contagiati

Martedì 16 giugno – 0 contagiati

Mercoledì 17 giugno – 0,03% – 1 contagiato

Giovedì 18 giugno – 0,06% – 1 contagiato

Venerdì 19 giugno – 0 contagiati

Sabato 20 giugno – 0 contagiati

Domenica 21 giugno – 0,12% – 2 contagiato









Il totale complessivo dei positivi in Campania resta a 4.617 a fronte di un totale complessivo tamponi effettuati di 265.1220.

In nuovo guarito che porta il numero complessivo a 4.060 persone che hanno vinto il virus.