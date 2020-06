Elezioni regionali in Campania, Stefano Caldoro è il candidato governatore del centrodestra. “Ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi e Forza Italia per avermi indicato e sostenuto dal primo momento. Ringrazio i leader della Lega e di Fratelli d’Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la fiducia”. Così in una nota Stefano Caldoro, capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. “Ho scelto la mia terra per l’impegno politico ed istituzionale. Insieme, e lo dico a tutti i campani, facciamo ripartire la Campania con serietà e passione”, conclude.







“Caldoro è un ottimo candidato per la Regione Campania, perché ha maturato esperienza specifica di organizzazione e di rappresentanza. Fare il rappresentante di un partito storico, fondatore della Repubblica, è un’esperienza molto formativa. In più ha una cultura sociale che può parlare a tutto l’elettorato, non solo a quello di centrodestra ma anche a quello di centrosinistra. Sicuramente potrà risollevare le sorti della Campania per ripartire nell’era del Covid-19.

Ma ci auspichiamo che Stefano faccia una seria e attenta riflessione sui punti che non si sono realizzati nella consiliatura che lo vide già presidente ed uscire dalla morsa degli assertori del ‘cerchio magico’, e dare ascolto e fiducia alle realtà radicate e di una nuova e rinnovata classe dirigente, presente sul territorio, libera da compromessi che possono rappresentare quella nuova energia e linfa vitale per vincere la competizione elettorale e dare una nuova governance al territorio, che sappia risolvere le problematiche dei cittadini e creare nuove opportunità socio-economiche”. Cosi gli esponenti del Partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, Alfredo Catapano, Responsabile Provinciale Dipartimento Commercio e Pmi, Nello Savoia, Presidente Provinciale e Rosario Lopa, esponente della Destra Sociale Campana.