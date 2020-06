Si apre una settimana di preparazione cruciale per la Juve Stabia: dopo la sconfitta maturata sabato pomeriggio a Pescara (3-1), a seguito della ripartenza in relazione allo sblocco del lockdown dei campionati, i gialloblù hanno già in radar la sfida salvezza di venerdì sera contro il Livorno alle ore 21.





La partita sarà giocata al Menti a porte chiuse per le note restrizioni in essere per la fase 3 di gestione dell’emergenza coronavirus.

Il club stabiese fa sapere con il seguente comunicato ufficiale come la squadra abbia iniziato il training settimanale:

“Voglia di riscatto, grande intensità e rosa al completo: la Juve Stabia ha lavorato sodo anche stamattina in vista del match casalingo con il Livorno in programma venerdì alle 21 al Menti, ovviamente a porte chiuse. Caserta ha diviso i suoi in tre gruppi, aggregati come di consueto anche sei giovani della Primavera tenuti d’occhio dai vari componenti dello staff”.







Nella conferenza stampa in diretta live dopo il match contro il Pescara, mister Caserta ha evidenziato l’importanza della “cattiveria” da ritrovare per la sua compagine al fine di poter centrare l’obiettivo stagionale della salvezza. La squadra, dopo una discreta partenza, ha fatto registrare un evidente calo fisico, inoltre alla sconfitta hanno altresì contribuito degli errori difensivi, su cui bisogna lavorare in questo finale di campionato. Attualmente la Juve Stabia ha 36 punti ed è di poco fuori dalla zona calda. Per i gialloblù è necessario ottenere quanto prima quei 10-11 punti per assicurarsi virtualmente la salvezza.

In casa i campani dovranno giocare 4 partite mentre in trasferta 5 match incontrando anche Benevento e Salernitana in derby sempre a porte chiuse.







Il prossimo match contro il Livorno è fondamentale per la salvezza visto che i toscani sono ultimi in classifica e si giocheranno il tutto per tutto per salvare la loro stagione. Sabato il Livorno ha perso in casa contro il Cittadella. Per quanto concerne la Juve Stabia, i gialloblù recupereranno dalla squalifica il difensore Fazio. Non si escludono cambiamenti in formazione per rilanciare alcuni elementi come Allievi e Ricci in difesa, Calvano , Mastalli e Buchel a centrocampo ed Elia in attacco, quest’ultimo autore del gol della bandiera a Pescara dopo essere subentrato nella ripresa.

Domenico Ferraro