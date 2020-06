In quest’ultimi giorni le proteste che da settimane stanno animando la strade americane si sono rivolte anche ad alcuni simboli della liberazione della schiavitù, o meglio ad opere che le stesse comunità afroamericane donarono in onore di Lincoln.

Allora c’é da chiedersi se stiamo assistendo a nuove forme di ignoranza, oppure semplicemente al plagio dell’ignoranza. Inoltre buttare giù tutto e comunque, vale fino a che punto? E soprattutto da cosa proviene?





E’stato chiesto, tramite una petizione, che però ha raccolto poco più di 8.000 firme, la rimozione della replica dell’Emancipation Memorial di Washington, presente nella città di Boston.

Mentre alcuni residenti della capitale Washington DC affermano di voler cambiare il monumento a ‘Capitol Hill’.

La critica mossa dalle persone che chiedono la rimozione a Boston e le modifiche a ‘Capital Hill’ riguarda la pretesa di non voler vedere più un uomo in ginocchio mentre un altro ne detiene il potere. Ma l’opera rappresenta l’esatto contrario, in quanto proprio Lincoln fu determinante per la liberazione degli schiavi in tutta l’America.







Per onorare la memoria di Lincoln, l’ex schiava Charlotte Scott della Virginia utilizzò i primi 5 dollari guadagnati come persona libera per iniziare una campagna di raccolta fondi al fine di costruire una statua a Lincoln Park. Le donazioni vennero accettate solo da schiavi liberati, principalmente veterani afroamericani e furono supportate da un’organizzazione di aiuti di guerra a conduzione bianca chiamata Western Sanitary Commission. Segno che anche allora esisteva una parte della popolazione americana che non aveva alcun problema a riconoscere non solo la parità dei diritti, ma anche l’amore per il prossimo.

La statua era inizialmente rivolta a ovest verso il Campidoglio degli Stati Uniti, poi nel 1974 fu ruotata a est verso il monumento appena eretto di Mary McLeod Bethune, il primo monumento a onorare una donna nera in un parco pubblico a Washington, DC.

Lincoln Park fu chiamato così nel 1867, fu il primo sito in assoluto a portare il nome del presidente USA ed é anche il più grande dei “Capitol Hill Parks“, questi ultimi inoltre includono diverse aree del parco ad est del Campidoglio degli Stati Uniti d’America.