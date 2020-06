L’incubo non sembra essere passato. Il virus continua a propagarsi e oggi su poco più di ottocento tamponi effettuati 10 sono risultati positivi al Covid-19.

Certo il centro del nuovo contagio è il focolaio individuato a Mondragone, ma ciò di certo non rassicura quanti ormai credevano di essere fuori dall’emergenza, di essere giunti alla soglia di uno zero contagi che restasse fisso e chiudesse per sempre la triste parentesi che abbiamo dovuto affrontare con coraggio ed attenzione.





L’epicentro di questo nuovo diffondersi dei contagi i membri della comunità bulgara che vive stabilmente nel comune di Mondragone. Da ieri, il Rione dell’ex Cirio è stato isolato. La Regione Campania ha istituito una “zona rossa” circoscritta al quartiere focolaio.

L’allarme era già scattato la scorsa settimana. Positivo al tampone prima un uomo di origine bulgara residente nei palazzi ex Cirio, successivamente, venerdì, anche una ragazza bulgara che ha partorito all’ospedale di Sessa Aurunca era risultata positiva al Covid-19. Il neonato, fortunatamente, è negativo al test, così come il padre e fratelli.





La situazione è costantemente monitorata dall’Asl di Caserta e a detta del direttore Ferdinando Russo, “la situazione per ora è sotto controllo. Crediamo che isolando i palazzi ex Cirio saremo in grado di controllare il contagio”.

Intanto la situazione odierna conta appunto 10 nuovi positivi al Covid e la percentuale, a fronte dei pochi tamponi effettuati, appena 834, sale al 1,19%.