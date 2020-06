Torna la paura a Torre del Greco, due i nuovi casi riscontrati al presidio ospedaliero cittadino non attrezzato per rispondere al Covid-19. Immediata la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale Maresca per sanificazione, a causa di due nuovi casi di Covid-19 che tra ieri e oggi sono transitati per il nosocomio torrese per poi essere trasferiti al Covid Hospital di Boscotrecase.





Il caso registrato oggi è quello di una 99enne, ricontagiata in quanto già guarita insieme ad altri nove ospiti casa di riposo Villa delle Camelie di Ercolano: cinque sono i deceduti nella struttura ercolanese.

Non è il primo caso di ricontagio nella Rsa di Ercolano. La settimana scorsa un’altra donna, una 90enne è tutt’ora ricoverata a Boscotrecase.





Ieri sembrerebbe essere risultato positivo un altro uomo, un infermiere che sarebbe stato posto in quarantena.

Torre del Greco ha fatto registrare dall’inizio della crisi epidemica quasi cento positivi e 20 morti.

La chiusura del Pronto Soccorso ha fatto scaturire non poche proteste da parte di diversi cittadini che chiedevano di essere soccorsi, proteste che hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato.