È in programma mercoledì 1° luglio, a Palma Campania, l’inaugurazione della nuova sede della Federbocce Campania, a cui parteciperà anche il presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis.

Il Comitato Regionale della FIB presieduto da Antonio Barbato, infatti, nelle scorse settimana ha lasciato la sua “vecchia casa” di Nola per stabilirsi nei locali di via Alcide De Gasperi, 22.





In linea con il divieto di assembramenti, l’evento – che prenderà il via alle 17:00 – sarà riservato ad un numero ristretto di invitati.

“L’inaugurazione della sede simboleggia bene la voglia di un nuovo inizio dopo i giorni difficili della pandemia, ha dichiarato il Presidente Barbato.

Con la necessaria cautela, ci accingiamo ad entrare appieno nella nuova fase, che è iniziata con la progressiva riapertura dei bocciodromi regionali e proseguirà, nel primo fine settimana di luglio, con la ripresa dell’attività agonistica.





Il presidente De Sanctis insieme al Consiglio Federale, sta lavorando per conferire un’immagine rinnovata alla nostra disciplina, conclude dicendo: “siamo onorati che abbia deciso di condividere questo momento con noi”.

All’atteso taglio del nastro, saranno presenti anche il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, il Vicepresidente FIB, Moreno Rosati, e il Consigliere FIB, Francesco Del Vecchio.