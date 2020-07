La Turris Calcio è lieta di annunciare di essersi assicurata, per un’altra stagione, le prestazioni sportive del centrocampista Giuseppe Palma (classe 1994).

Il suo, nel corso del mercato invernale, era del resto già stato un innesto di prospettiva in ottica serie C, categoria che il calciatore formatosi nelle giovanili del Napoli ritrova dopo pochi mesi (aveva lasciato il Rieti lo scorso dicembre per sposare il progetto Turris).

Palma non ci ha messo molto a raggiungere la nuova intesa con il presidente Colantonio ed il direttore generale Primicile.

Dichiarazioni del calciatore

“È quello che volevo. Sono felicissimo e onorato di vestire ancora la casacca della Turris dopo una promozione meritatissima da tutti, a cominciare dalla società per gli sforzi che continua a compiere.

Ci attende un campionato stimolante ma duro: ho già disputato il girone meridionale di serie C e so bene quanto sia insidioso, ma la nuova Turris avrà dalla sua tante componenti per non sfigurare affatto”.