L’Asl di Caserta ha confermato che attualmente sono 79 i positivi al Covid in provincia, tutti collegati direttamente o indirettamente al focolaio di Mondragone.

Sono oltre sessanta i positivi che risiedono nella cittadina del litorale casertano. Ben 43 sono residenti nei palazzi ex Cirio, dove il focolaio è scoppiato, altri 18 all’esterno della micro zoan rossa intorno ai cinque ormai famosi palazzoni, e resteranno in quarantena domiciliare per due settimane.





Oggi è intanto è stata chiusa un’azienda agricola di Falciano del Massico, sempre in provincia di Caserta, dove sono risultati contagiati dal coronavirus 27 lavoratori, collegati al focolaio dei palazzi ex Cirio. Ieri con una nota, l’Asl di Caserta disponeva la chiusura dell’azienda, ma non era stata attuata, oggi il sindaco Erasmo Fava ha emesso una sua ordinanza e ha imposto la sospensione delle attività dell’azienda, affidando l’esecuzione dell’ordinanza ai Vigili Urbani

La positività dei lavoratori è emersa in seguito allo screening di massa partito venerdì 26 giugno a Mondragone, con oltre tremila tamponi praticati a coloro che risiedevano fuori dalla zona rossa dei palazzi ex Cirio.





Dall’Unità di Crisi campana con un comunico alle 18,00 è stato reso noto che con i risultati di oggi è stato completato lo screening di massa sui braccianti nell’alto casertano. Per quanto riguarda l’area ex Cirio di Mondragone tra una settimana, al termine della prevista quarantena, saranno ripetuti i tamponi ai residenti per poter quindi, eventualmente, revocare la zona rossa.

Il bollettino odierno ha riportato 9 positivi, 1 guarito e nessun decesso in Campania. Non si registravano vittime oggi e il totale dei deceduti per Covid-19 resta a quota 432. I tamponi esaminati oggi sono stati 2.865.