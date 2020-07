Un’altra bella notizia per il calcio angrese. Dopo la salvezza ottenuta dalla prima squadra cittadina arriva la finalmente anche la promozione dell’Angri City in prima categoria.

Continua a vincere campionati ed a battere record l’Angri City.

Da soli 2 anni nei calendari del calcio dilettantistico campano l’Angri City ha ottenuto, alla fine di ogni stagione la vittoria nei campionati di riferimento riuscendo a salire dalla Terza alla Prima Categoria.

La squadra del Presidente Rosario Annarumma, del vice presidente Gianmarco D’Andrea e del Direttore sportivo Silvestro Mainardi in questi due anni hanno fatto un lavoro importante creando e gestendo una rosa di assoluto valore che ha saputo diventare un gruppo granitico grazie alle “cure” di un personaggio che già adesso è entrato di diritto nella storia dell’Angri City: il mister Bruno Rega.

Riconfermato per i risultati ottenuti i quattro adesso dovranno approntare una squadra per tentare di sorprendere anche in Prima Categoria.

Ritornando al campionato di seconda categoria interrotto per la pandemia da Covid 19 e mai più ripreso il City ha corso il rischio di non essere ammesso per colpa di uno strano algoritmo senza nessuna logicità, creato per suscitare polemiche. Ma così non è stato.

Dichiarazioni del Presidente Annarumma

“Continuità tecnica e fiducia nelle capacità dell’allenatore e suoi collaboratori sono le principali basi dalle quali si punta in vista della nuova stagione agonistica che come detto in precedenza vedrà il Angri City ai nastri di partenza della prima categoria. Il Direttore Sportivo, Silvestro Mainardi adesso dovrà pensare all’organico dei giocatori in base anche alle indicazioni che avrà dal mister

Dichiarazioni del direttore sportivo Mainardi

“Nei prossimi giorni incontrerò uno ad uno il gruppo attuale di giocatori in modo da presentare obiettivi e programmi e conoscere la disponibilità di ogni singolo atleta in modo da confermare lo zoccolo duro che ha fatto molto bene nelle due stagioni.

Dichiarazioni del Vice Presidente D’Andrea

“Ancora un’altra bella giornata per il calcio ad Angri. Il passaggio in Prima Categoria ripaga di tutti gli sforzi fatti e non solo economici. I miei ringraziamenti vanno ai calciatori, allenatore, preparatore atletico, dirigenti e l’addetto stampa.

Da questo momento in poi inizieremo a pianificare tutte le eventuali mosse di mercato per costruire un organico che dovrà essere competitivo per il prossimo obiettivo: dire la nostra anche in prima categoria.