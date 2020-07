La Juve Stabia venerdì sera incontrerà all’Arechi la Salernitana

Tutto pronto per il derby dell'Arechi in programma venerdì sera contro la Salernitana alle ore 21.00. La Juve Stabia dovrà invertire la tendenza e tornare a fare punti dopo tre sconfitte di fila

Tutto pronto per il derby dell’Arechi in programma venerdì sera contro la Salernitana alle ore 21.00. La Juve Stabia dovrà invertire la tendenza e tornare a fare punti dopo tre sconfitte di fila.

Brucia l’ultima contro il Benevento per 1-0 lunedì scorso, con gli uomini di Pippo Inzaghi in 10 per larga parte del match. L’ex Marco Sau ha siglato il gol della vittoria con cui le Streghe hanno poi festeggiato l’approdo in A con sette giornate d’anticipo.

Dai canali ufficiali, il sodalizio stabiese fornisce le news dell’ultim’ora.

“Seduta mattutina per la Juve Stabia, che prepara il derby di Salerno in programma venerdì. Calciatori divisi in due gruppi, ma tutti a disposizione di mister Caserta (che ha lanciato un messaggio ai tifosi sui profili ufficiali del club). Squadra in ritiro da oggi, con un giorno di anticipo, per preparare al meglio il match dell’Arechi (rientrano da squalifica Ricci e Cisse)”.

Le vespe si giocheranno una importante fetta di salvezza contro i granata di mister Ventura, considerando che stazionano a 36 punti con due punti di vantaggio rispetto alla Cremonese in zona play out. Il calendario non aiuta certo i gialloblù vista la caratura degli avversari nelle ultime sette partite, dove ognuno di essere rappresenta una finale per gli uomini di mister Caserta.

Per la gestione dei prestiti e l’allungamento dei contratti fino al termine di questa stagione, la società ha fatto sapere quanto segue:

“La S.S. Juve Stabia comunica di aver prolungato fino al termine della stagione in corso gli accordi in scadenza oggi con Mariano Izco, Fabrizio Melara, Adriano Mezavilla e Roberto Vitiello. Nel contempo, non è stato prolungato l’accordo in scadenza con Marcel Buchel e non è stato prolungato il prestito di Davide Di Gennaro, arrivato la scorsa estate dalla Lazio. Ad entrambi va il ringraziamento da parte della società per l’impegno profuso nella stagione in corso.

La S.S. Juve Stabia ha inoltre ricevuto l’estensione – fino al 31 agosto 2020 – della durata dei prestiti di Giacomo Calò e Alfredo Bifulco, rispettivamente dal Genoa e dal Napoli.

Domenico Ferraro