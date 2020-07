L’Unità di Crisi della Regione riporta nel bollettino relativo alla mezzanotte di ieri 3 luglio, sono 2 i nuovi positivi.

Un guarito e sempre zero nella casella dei decessi in Campania. Anche oggi quindi non si registrano vittime e il totale resta di 432. I tamponi esaminati nella giornata di ieri sono stati 1.492. Una cifra bassa, una cifra che ricorda la data della scoperta dell’America, 12 ottobre 1492, proprio quell’America che, sia in Usa che nell’America Latina, non riesce a mettere un freno all’epidemia con numeri sempre più preoccupanti.

Il dato percentuale si attesta allo 0,13% dei tamponi analizzati.