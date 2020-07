Sorrento, imbarcazione alla deriva: salvata famiglia dalla guardia costiera

Particolarmente intensa è stata la giornata di ieri per i militari degli Uffici dipendenti dalla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia agli ordini del Comandante Ivan SAVARESE. Da Torre Annunziata a Massa Lubrense sono stati effettuati controlli sui litorali e lungo la costa, per mare e per terra, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

In particolare il battello veloce A56 dipendente dalla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia ha pattugliato tutto il tratto di mare ricadente nella giurisdizione di competenza del Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia. Durante il pattugliamento, nel pomeriggio, per il tramite della Guardia Costiera di Sorrento è stata ricevuta una chiamata di soccorso (MayDay MayDay) da parte dell’equipaggio di un imbarcazione alla deriva con cinque persone a bordo (tre adulti e due minori) con il motore in avaria. La famiglia era partita in mattinata dal porto di Torre Annunziata per passare una giornata al mare quando, all’improvviso, il motore si è fermato, facendo rimanere l’imbarcazione in balia delle onde, senza alcun controllo e manovra nel tratto di mare antistante località Marina Grande di Sorrento.







Le persone in pericolo, tutte in buono stato di salute, sono state prontamente assistite dal personale della Guardia Costiera imbarcato sul battello veloce A56 e successivamente accompagnate al porto di Marina Grande di Sorrento, da dove era partita -nel frattempo- un unità della Cooperativa Sant’Anna di Sorrento per recuperare il natante. In definitiva solo grande spavento, con nessuna conseguenza grave, per una situazione che poteva degenerare con grave pregiudizio della vita delle persone presenti a bordo dell’imbarcazione.

IL Comandante SAVARESE ricorda che ogni tipo di emergenza in mare può essere segnalata alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, attiva 24 ore su 24 attraverso il numero blu 1530, ovvero ai numeri di telefono del centralino della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia 081/8711077-86.