Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Ciccarelli una persona che, alla loro vista, si è allontanata velocemente per eludere il controllo.





I poliziotti hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 890 euro di banconote false in tagli da 20 e 10 euro.

Salvatore Carrotta, 48enne di Portici con precedenti di polizia, è stato arrestato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.