Il Napoli ha fatto la sua scelta per il centravanti del futuro. È Victor Osimhen la prima punta che vestirà la maglia azzurra dalla prossima stagione. Pronti sul tavolo 60 milioni da offrire al Lille per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante nigeriano.

Dopo l’incontro tra il calciatore e il suo agente con il presidente De Laurentiis e Gennaro Gattuso nei giorni scorsi tra Napoli e Capri, è arrivata anche la dichiarazione di approvazione del patron del Lille, Gerard Lopez.

Il proprietario del club francese ha ammesso che Osimhen non farà parte della squadra il prossimo anno e di aver ricevuto diverse offerte per lui. Lopez ha dichiarato di aver consigliato al giocatore una destinazione precisa in base al suo stile di gioco e al suo potenziale futuro: “Io considero il Napoli subito sotto a Juventus e Barcellona, allo stesso livello dell’Atletico Madrid. In azzurro Victor diventerebbe una superstar, ha la forza per esibirsi sotto pressione e credo che avere una città come Napoli ai propri piede debba essere qualcosa di unico nella vita di un calciatore”. Parole che lascerebbero ben pochi dubbi.

Classe 1998, 186 cm d’altezza, Victor Osimhen ha disputato in questa sua prima stagione con il Lille 38 gare tra Ligue 1, Coppa di Francia, Coppa di Lega e Champions League, andando a segno in 18 occasioni. Cresciuto nella Strikers Academy della città di Lagos, appena diciottenne ha firmato con il Wolfsburg. In un anno e mezzo in Bundesliga ha preso parte a quindici spezzoni di partita, senza reti, vista anche la grande concorrenza in attacco nel team tedesco. Poi il trasferimento in Belgio tra le fila dello Charleroi, diventando titolare e con un ruolino di 34 partite e 19 reti tra Prima Divisione e Play-Off. Spesso paragonato a Didier Drogba, per l’esplosività e la velocità di esecuzione, Osimhen si contraddistingue per l’ottima tecnica palla al piede e per il buono stacco di testa. Sarà da vedere se diventerà l’attaccante giusto per il progetto di Gattuso.

Con l’imminente arrivo di Osimhen si va a delineare il reparto-centravanti del Napoli. Messo in archivio anche il rinnovo di Mertens, è ormai scontata la partenza di Milik. L’attaccante polacco è seguito da tempo dalla Juventus, ma non mancano estimatori esteri. Così come sarà difficile assistere alla permanenza di Petagna, che diventerebbe la terza scelta per il ruolo di prima punta. Non è da escludere che con il giocatore tuttora in forza alla Spal si faccia un’operazione simile a quella fatta con Inglese: acquisto da una piccola della Serie A, qualche anno di prestito e poi vendita con plusvalenza, senza realmente mai giocare in maglia azzurra.

Salvatore Emmanuele Palumbo