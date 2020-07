A Gragnano l’iniziativa “Giovani, Passione!”: la Parrocchia contro la criminalità

“Giovani, Passione!”: è questo il titolo dell’iniziativa contro la criminalità organizzata messa in campo dalla Parrocchia San Leone II di Gragnano, in collaborazione con il Forum dei Giovani di Gragnano e il Centro giovani “S.Caterina”. Incontri e cinema al centro della manifestazione che andrà avanti per tutto il mese di luglio.

“Ci soffermeremo – hanno fatto sapere dalla Parrocchia di Gragnano – insieme su tematiche sociali l’amore per la nostra terra, l’immigrazione, la criminalità. Il programma prevede ospiti importanti che testimonieranno significativamente la loro esperienza anche attraverso la proiezione di film a tema. Veniamo fuori da una guerra chiamata Covid-19.

In giro sentiamo ancora l’eco dei combattimenti lontani. Siamo stati colpiti, tutti. Giovani e vecchi, senza distinzione.

Qui a Gragnano, non appena è finito il lockdown, altri colpi mortali. Stavolta al tg non si parlava di Bergamo o Milano, ma di noi: un ragazzino ucciso a sangue freddo. Di lì altri agguati. Altra violenza, fino a quella di alcuni giorni fa in cui un’altra persona è morta contro-natura, sparata. La mente vorrebbe dimenticare. La memoria prova a rimuovere e voltare pagina. Nell’aria sembra che sia tutto finito. Ma non è così, non possiamo far finta di nulla!

Ci siam chiesti cosa fare, in quest’estate anomala, in mascherina. Vietati assembramenti. Impossibile creare aggregazione! Cosa rimane per dare un segno ai nostri giovani? Ecco il senso di Giovani, Passione! Non è un tanto un progetto, ma una pro-vocazione alla fantasia, alla grinta, alla fede di ciascuno. Vi aspettiamo a Gragnano nel Chiostro di Sant’Agostino Piazza San Leone”.

Ecco di seguito il programma:

9 Luglio ore 20:30

La Paranza della bellezza

docufilm di Luca Rosini

10 Luglio ore 20:30

Terra Mia

̀

don Antonio Loffredo

parroco della Sanità

14 Luglio ore 20:30

Te vengo a cerca’

̀

Roberto Colella

frontman gruppo “la Maschera”

16 Luglio ore 20:30

Fuocoammare

documentario di Gianfranco Rosi

21 Luglio ore 20:30

Io ce credo

don Gennaro Pagano

Cappellano Ipm Nisida – Fondazione “Centro Educativo Diocesano Regina Pacis”

Carmine monaco

attore

23 Luglio ore 20:30

Il sindaco del Rione Sanità

un film di Mario Martone