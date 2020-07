Netto dominio del Napoli in casa del Genoa, che frutta una vittoria per 2-1. La partita è decisa dai gol di Mertens sul finire del primo tempo e di Lozano alla metà della ripresa. Nel mezzo la rete genoana di Goldaniga. Il successo permette a Insigne e compagni di mantenere il quinto posto in classifica.





Il Napoli smentisce chi lo dava per una squadra senza stimoli e fame, vista la posizione in classifica e la mancanza di obiettivi concreti. Gattuso invece porta sul campo una formazione piena di voglia di fare e che gioca molto bene a calcio. Il Genoa, che sarebbe dovuta essere la compagine con il sangue agli occhi per cercare di fare i tre punti alla ricerca della salvezza, è surclassato mentalmente, fisicamente e tecnicamente dal Napoli.

Il gol azzurro arriva dopo soli cinque minuti, grazie a Elmas, ma la rete è annullata per un impercettibile fallo di mano di Manolas. Poi l’arrembaggio dei partenopei continua e si concretizza con il bel tocco a girare di Mertens dal limite dell’area.

L’inizio del secondo tempo è molto simile a quello di Bergamo la scorsa settimana: pochi minuti di black-out che fanno salire di morale e di tono gli avversari. E proprio come contro l’Atalanta, arriva la rete avversaria. Ma stavolta si riesce a reagire in maniera migliore, tornando a tessere ottime trame e il sempre più in forma Lozano, in campo da meno di due minuti, brucia con uno scatto fulmineo i difensori e detta il passaggio a Fabian Ruiz: lancio con il contagiri da più di cinquanta metri dello spagnolo e il messicano mette in porta il pallone del definitivo vantaggio.





Gattuso può sorridere per la bella prestazione offerta dai suoi giocatori e può ritenersi soddisfatto per i messaggi lanciati da coloro che solitamente vedono meno il campo. Hysaj, Lobotka e soprattutto Elmas sono senza dubbio tra i migliori della gara. Il terzino è sempre ordinato in copertura e regala anche delle sortite offensive, rare nella sua carriera. Il regista slovacco non fa rimpiangere l’assenza di Demme e mantiene ordine a centrocampo. Ma è il macedone la nota più lieta: come sempre, Elmas mette in mostra il massimo dell’impegno e dimostra di avere ottime qualità per un ventunenne. C’è un calo fisiologico verso la seconda metà della ripresa, ma in generale davvero eccellente la sua serata.





Il campanello d’allarme che scatterà sicuramente nella testa del mister è il cattivo approccio della squadra al ritorno in campo dopo l’intervallo, che è già costato la sfida decisiva con l’Atalanta e avrebbe potuto fare un brutto scherzo anche oggi a Marassi. Gattuso dovrà lavorare su questo aspetto, che potrebbe essere più di rilassamento mentale che un problema di tenuta fisica, poiché una volta riassestatasi la squadra torna in sé e mette nuovamente in mostra le sue doti.

Il tour de force finale di questo strano campionato non si ferma. Il prossimo appuntamento azzurro è fissato per domenica sera al San Paolo, dove a far visita al Napoli ci sarà il Milan.

Salvatore Emmanuele Palumbo