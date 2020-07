Per tutta risposta alla recente recrudescenza di fenomeni criminali a Torre Annunziata, i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, del Nucleo Cinofili di Sarno e del 10° Reggimento “Campania”, collaborati da personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, dell’ASL NA3 SUD – Servizio Veterinario (Unità operativa di Pompei), dell’ENEL e della GORI Acqua s.p.a., come disposto dal Comando provinciale Carabinieri, hanno dato corso una mirata intensificazione del controllo del territorio ad “Alto Impatto” nell’area del centro storico compresa tra i quartieri “Murattiano” e “Quadrilatero delle Carceri”, procedendo ad una serie di perquisizioni “per blocchi di edificio”.





All’interno di alcuni fabbricati abbandonati, ricompresi nel perimetro del “Quadrilatero delle carceri”, isolato per pericoli di crolli a fine 2019, è stata rinvenuta, in perfette condizioni, una pistola automatica calibro 9 di fabbricazione turca, completa di 2 caricatori, un silenziatore e 28 proiettili. Ben occultata in vari punti delle costruzioni disabitate, è stata rinvenuta sostanza stupefacente di diverso tipo, già confezionata in dosi pronte per la vendita al dettaglio. Anche grazie all’impiego delle unità cinofile, i militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 38 grammi di marijuana, 5 grammi di eroina e 2 dosi di cocaina.





Una 32enne è stata inoltre denunciata per il possesso di 54 pacchetti di sigarette di contrabbando, detenute all’interno della propria abitazione di Corso Vittorio Emanuele III. Nello stesso stabile, sono stati trovati due cani di razza “pitbull” e “rottweilier”, in condizioni tali da far scattare la denuncia per maltrattamenti di animali. Sono state inoltre rimosse opere abusivamente realizzate nei pianerottoli, protetti da cancellate di metallo.

11 appartamenti privati e 15 esercizi commerciali sono stati sottoposti a verifica da parte di una squadra di tecnici dell’ENEL, mentre personale della GORI ha distaccato un allaccio abusivo alla rete idrica.





Nel corso delle operazioni, sono stati controllati mezzi e persone in transito nel centro storico. 1 motociclo e 2 autoveicoli, non in regola con i documenti di circolazione, sono stati sequestrati e rimossi.