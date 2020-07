Nasce 25 anni fa a Patti, in provincia di Messina, per quello che è uno dei territori più belli, turisticamente parlando, della fascia tirrenica messinese. Poi giorno dopo giorno ‘guadagna’ centimetri fino ad arrivare ad un metro e 87 che gli permettono di ‘vivere’ grazie allo splendido mondo della pallavolo. Lui è Giuseppe Bonina, ed è il primo colpo di mercato della Normanna Aversa Academy, società di volley maschile che parteciperà al prossimo campionato di Serie A3.

Bonina conosce già la categoria avendoci giocato nell’ultima stagione, da protagonista, con la maglia della Emra Foods Ottaviano.

Per lui parlano i numeri con tutte le gare giocate da titolare e con la bellezza di un top scorer da applausi con ben 16 punti nella sesta gara di ritorno del precedente campionato.

In totale sono ben 126 i punti messi a segno, e per un centrale non sono per nulla pochi. Ecco, questo è il suo ruolo: sotto la rete per il giro davanti, e in panchina per il giro dietro (lo impone il regolamento a ‘favore’ del libero).

Bonina arriva ad Aversa con la consapevolezza di dover portare in alto i colori di una città che ha fatto la storia della pallavolo campana. Ha accettato la sfida Normanna Aversa Academy con grande entusiasmo dopo i 3 anni di Ottaviano, nei quali ha conquistato anche una promozione dalla B alla A.

Prima dell’avventura in Campania era stato a Cinquefrondi in Serie B e prima ancora in A2 con Brolo. Insomma nonostante i 25 anni un centrale di esperienza che darà sicuramente un grande contributo a coach Tomasello. La piazza non vede l’ora di vederlo all’opera al PalaJacazzi.

Si parte da lui, per una squadra che darà tante soddisfazioni e regalerà immense emozioni!