La Givova Scafati rende noto di aver rescisso il contratto che legava la società all’atleta Marco Portannese.

La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato, per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera.