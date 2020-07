Poggiomarino, controlli negli alimentari: sanzionati due imprenditori

I carabinieri della stazione di Poggiomarino e della stazione carabinieri Forestale di Roccarainola, hanno effettuato una serie di controlli ad alimentari e macellerie ubicati nella via IV Novembre del centro cittadino. Due titolari di altrettanti negozi di alimentari sono stati sanzionati per un importo di 3.000 €, in relazione a plurime violazioni alle norme per la tutela della sicurezza alimentare.

Nel corso della verifica, sono stati rinvenuti 103 chilogrammi di alimenti privi di qualsiasi etichettatura attestante la provenienza e la rispondenza alle regole sanitarie. Carne bovina, pane e yogurt, già destinati alla vendita, sono stati immediatamente sequestrati. I prodotti erano esposti sugli scaffali e per facilitarne la rapida vendita erano indicati come “merce in promozione”.