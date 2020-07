Torre del Greco, fuori casa con la “bolletta” in mano: era ai domiciliari, arrestato

Il brivido del gioco e la sua passione per il calcio non hanno fermato Lorenzo Cuciniello, 39enne di Torre del Greco già noto alle forze dell’ordine. Era sottoposto ai domiciliari ma la voglia di puntare sulle partite in programma ha avuto la meglio e ha così lasciato la sua abitazione per raggiungere un vicino centro scommesse.

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Del Greco lo hanno beccato davanti al portone del palazzo, mentre rientrava con la “schedina” ancora tra le mani. Arrestato per evasione, Cuciniello è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.