Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, in servizio sulla Autostrada A/30 (tratta Nola – Mercato San Severino), ha notato un grosso uccello rapace sulla corsia di sorpasso all’altezza del chilometro 24+600 (comune di Palma Campania).





Il volatile, a causa delle grosse dimensioni e di una evidente ferita al lato sinistro della testa che gli impediva di riprendere il volo, stava provocando dei pericoli al traffico veicolare pertanto i componenti della pattuglia, tempestivamente, sono intervenuti provvedendo, con non poche difficoltà, al recupero dell’animale per porlo in sicurezza.





Successivamente, il rapace ferito, della specie “falchetto”, è stato affidato alle cure del personale veterinario della ASL Napoli 1- settore C.R.A.S. (Centro Recuperi Animali Selvatici).