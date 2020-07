Si è trasformata in tragedia quella che doveva essere una serena giornata al mare per un 71enne residente a Pompei, ma originario di Boscoreale.

E’ accaduto ieri, verso le 12:00, nelle acque antistanti il litorale di Battipaglia. Intenti a godersi il sole ed il mare alcuni bagnanti hanno avvistato il corpo privo di sensi di Franco Casciello che galleggiava a pochi metri dalla riva. Gli stessi hanno allertato i bagnini presenti in spiaggia che sono intervenuti in modo tempestivo riportando l’anziano a riva che però vi è giunto ormai senza vita.





Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la locale polizia ed il magistrato inquirente di turno che ha provveduto a far restituire la salma ai familiari dopo gli accertamenti di rito che hanno determinato il decesso a causa di un improvviso malore. I funerali dell’uomo saranno celebrati nelle prossime ore.

