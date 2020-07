Oggi alle 21.45 al San Paolo ci sarà il calcio di inizio di Napoli-Milan. Gli azzurri si troveranno di fronte una squadra in forma, reduce da quattro vittorie (l’ultima in rimonta sulla Juventus) e un pareggio da quando si è ripreso a giocare, e in piena corsa per un posto in Europa League. I rossoneri sono attualmente al settimo posto, che consentirebbe loro di accedere ai preliminari della seconda coppa europea. Le due squadre sono separate da soli due punti e in caso di sconfitta, il Napoli scenderebbe di una posizione, che non inficerebbe comunque sulla sua partecipazione all’ex Coppa Uefa, assicurata dalla vittoria in Coppa Italia.





Gattuso, con un trascorso al Milan fatto di tredici stagioni da calciatore e poco meno di due stagioni da allenatore, ritroverà il suo passato per la prima volta da quando ha lasciato quella panchina. Come è ovvio, per il tecnico del Napoli non sarà mai un match come tutti gli altri.

E per affrontare i rossoneri, il mister farà ricorso al turnover che sta proponendo da diverse partite. Contro il Genoa tra squalifiche e scelta tecnica hanno riposato in parecchi e tutti dovrebbero ritrovare una maglia da titolare. Fra i pali si rivedrà Ospina dopo due gare di stop dovute al colpo alla testa ricevuto con l’Atalanta, mentre in difesa spazio a Di Lorenzo e Koulibaly, affiancati da Maksimovic e Hysaj, che faranno rifiatare Manolas e Mario Rui.





A centrocampo in cabina di regia ci sarà nuovamente Demme, nonostante l’ottima prova di Lobotka a Marassi, ma in questo momento il titolare designare è il tedesco. Nel ruolo di mezzali agiranno Fabian Ruiz e Zielinski, che sostituisce Elmas, anche lui autore di una bella prestazione mercoledì. In avanti dovrebbe inizialmente partire dalla panchina Mertens, con Milik dal primo minuto. Ai fianchi del centravanti polacco Insigne, l’unico che non patisce mai l’alternanza (sempre titolare nel dopo lockdown), e Callejon, mentre Lozano darà il suo apporto a gara in corso come ha eccellentemente fatto nelle ultime sfide.

Pioli schiererà il suo Milan con un 4-2-3-1 che avrà Donnarumma tra i pali e Romagnoli a guidare la retroguardia. Sulla fascia sinistra il fluidificante Hernandez, bella sorpresa di questo campionato, con cinque gol messi a segno. L’unica punta sarà Zlatan Ibrahimovic supportato da Rebic, Saelemaekers e Calhanoglu.







PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Allenarore: Gattuso

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli

Salvatore Emmanuele Palumbo