I carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Nola su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 25enne proprio di Ottaviano già noto alle forze dell’ordine.





Nella notte del 20 maggio scorso aveva messo a segno due distinte rapine: la prima ai danni di un uomo di 37 anni, minacciato con un coltello mentre si trovava nei pressi di una farmacia di San Gennarello di Ottaviano. L’uomo si fece consegnare le chiavi dell’autovettura del malcapitato e con quella era fuggito.

Poco dopo, in via Ammirati, aveva tentato di rapinare un’altra autovettura, a bordo della quale un 27enne con la propria compagna. In quella prima occasione non era riuscito a sottrarre l’auto alla vittima, portando via solo un telefono cellulare.





Dopo le denunce delle vittime, i carabinieri hanno ricostruito minuziosamente i due eventi attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza. Hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e tracciato il percorso del 25enne mediante l’esame del traffico telefonico.

Identificato, è stato catturato e tradotto al carcere di Poggioreale. Dovrà rispondere di rapina aggravata.