Erano passate da poco le 11.00 di questa mattina quando è scoppiato un incendio ad Afragola, in via Saggese. Le fiamme, che nel giro di pochi minuti hanno creato una densa colonna di fumo nero visibile da tutta la zona nord di Napoli, sono divampate in un deposito in pullman e camion privati in disuso, presenti circa 15 veicoli, tutti coinvolti nell’incendio.







Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto si sono recati carabinieri della stazione di Afragola e i vigili del fuoco che hanno domato non senza difficoltà le fiamme.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, anche se alcuni testimoni, anche sui canali social parlano di un boato che avrebbe preceduto la colonna di fumo e le fiamme.