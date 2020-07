Vietri in Scena: lo straordinario duo Buzzurro-Milici in concerto

Sarà il duo di musicisti siciliani, formato da Francesco Buzzurro alla chitarra e Giuseppe Milici all’armonica a bocca, ad essere protagonista martedì 14 luglio alle ore 21,00 della seconda serata di concerti in programma per la quinta edizione della rassegna “Vietri in scena”, organizzata insieme al Conservatorio di musica di Salerno “Giuseppe Martucci”. Un’anticipazione di data imprevista (il duo avrebbe dovuto esibirsi il 28 luglio), che regalerà agli spettatori della Villa comunale di Vietri sul Mare una splendida serata all’insegna della buona musica.

Milici vanta collaborazioni con l’orchestra della Rai, Gino Paoli, i Dirotta su Cuba, Ivan Segreto solo per citarne alcune e il concerto in duo con il chitarrista agrigentino-siciliano, virtuoso della chitarra, che suona seguendo via via le diverse inclinazioni dal jazz, al folk, alla musica da cinema, si preannuncia straordinario. La manifestazione condotta da Nunzia Schiavone, che come di consueto porta la firma del direttore artistico Luigi Avallone, è sostenuta da tutta l’amministrazione comunale, primi fra tutti il sindaco del Comune costiero, Giovanni De Simone e l’assessore alla Cultura e al Turismo Antonello Capozzolo.

Il concerto è organizzato nel pieno rispetto delle misure anti covid-19 prescritte; i posti disponibili per consentire le distanze di sicurezza sono 130, esauriti i quali non sarà consentito l’accesso. Ingresso gratuito.