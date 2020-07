Five Italia, convention: premi aziendali e sostegno al Pausilipon

Napoli: “Distanti ma vicini”, è questo il mood dell’evento che quest’anno vede ancora una volta Five Italia protagonista della solidarietà e del merito aziendale. In un momento difficile la società napoletana, leader in Italia nella commercializzazione dei servizi di largo consumo e con uno sguardo sempre attento al green, non vuole lasciare indietro nessuno. Seppur rinunciando alle famose convention spettacolo, non ha assolutamente voluto arretrare nel premiare chi si è distinto sul campo lavorativo e chi ha bisogno di un sostegno concreto per migliorare la propria qualità di vita. Infatti, i due soci Salvatore Pisano e Valerio Buonocore, in diretta tv su Canale Italia e Gt Channel, hanno così voluto ringraziare su scala nazionale tutti i loro collaboratori unendo anche il consueto momento di solidarietà in favore della Fondazione Santobono Pausilipon a cui hanno devoluto un assegno di 5mila euro consegnato direttamente alla direttrice Flavia Matrisciano.







Il nuovo concept di Gala, è così stato ideato per continuare a tenere unita, seppur virtualmente, la squadra dei suoi player sparsi lungo tutta la penisola e che ogni giorno fa rete e crea lavoro. Mattatore della serata è stato Salvatore Pisano con la showgirl Emanuela Tittocchia. Ospite speciale l’atleta Marco Maddaloni, che ha raccontato la sua storia fatta di sacrifici e successi. Una performance-spettacolo in cui sono stati consegnati premi suddivisi per categoria. Tra gli operatori Domenica Zanfardino, Carla Esposito e Carmen Ferone; poi i Team Leader Annamaria Marullo e Saida Maddaluno; le Agenzie Partner Tree Calls e Revolution Group; per il canale di Telemarketing Alfonso Siani, Ivan Salemi e Paolo Feniello; i promoter Alfio Russo, Nicole Monteforte e Abala Chaabani; i trainer Marco Ferreri, Ivan Galieti e Enza Maria Amato; i manager Alessio Iadonisi, Giacomo Lentini e Samuele Ceccato; come dipendente dell’anno Silvia Iengo.

I valori e il successo della Five Italia affondano le radici nel 2012. Solo otto anni fa Salvatore Pisano e Valerio Buonocore decisero di fondare nel cuore della Campania una società che ad oggi conta migliaia di dipendenti in tutta Italia, sfidando i mercati e creando lavoro anche in un Sud sempre più in difficoltà. Una realtà che si contraddistingue soprattutto per la cura dei dettagli, nel rispetto sia dei venditori, sia degli acquirenti che dei suoi dipendenti. Basti pensare che si tratta di una delle poche aziende italiane al cui interno i dipendenti possono beneficiare di un asilo nido completamente gratuito per i loro figli, di una scuola di inglese gratuita per bambini fino ai 6 anni con insegnanti madrelingua. E ancora di una palestra, di un’agenzia di viaggi a zero commissioni per organizzare le loro ferie, aree relax, bar e mensa. I dipendenti sono continuamente stimolati da contest e gare per incentivare la produzione e raggiungere sempre nuovi e ambiti obiettivi.







«Come ogni anno abbiamo organizzato una convention esclusivamente per i nostri dipendenti e collaboratori. Dopo un anno di fatiche è giusto gratificare il nostro team con premi e riconoscimenti. Rispetto alla crisi generale noi andiamo controtendenza, abbiamo trovato la soluzione con una diretta tv superando limiti e restrizioni». Sostiene Salvatore Pisano. Il presidente Valerio Buonocore: «Sobrietà, è questa la parola d’ordine. Premiare, essere solidali ma al contempo lanciare un messaggio di rilancio e fiducia per chi non trascorre un momento felice. Noi, per quello che possiamo, ci siamo. Infatti abbiamo pensato anche a finanziare la ricerca a sostegno dei più piccoli. I bambini per noi sono l’anima di tutto».