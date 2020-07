A seguire il pensiero di Franco Manniello, socio della Juve Stabia al 50% con il presidente Andrea Langella, dopo il match di ieri sera contro il Frosinone, come comunicato tramite intervista dai canali ufficiali del sodalizio stabiese.

Manniello ritorna sugli errori arbitrali che hanno contraddistinto il match con i ciociari finito 2-2, con le vespe che avrebbero meritato i tre punti per quanto visto in campo. Inoltre Manniello suona anche la carica per le prossime quattro partite per la squadra gialloblù.

Ecco la sintesi dell’intervista:

“Ci sono le immagini che dimostrano lo scempio che abbiamo subito a Frosinone. Sul primo gol del pari, il difensore del Frosinone, che ha poi segnato, è partito in fuorigioco. Poi il gol del nostro Forte era assolutamente regolare, inoltre il rigore del Frosinone nella ripresa non c’era perché Ardemagni era in fuorigioco, oltre che alle spalle del nostro difensore, e poi è stato lui che ha trattenuto Tonucci nel contrasto. Invito tutti a vedere le immagini.

Mi farò sentire in tutte le sedi: siamo un piccolo club e facciamo tanti sacrifici per gestire la società. Non possiamo vanificare il nostro lavoro così per errori enormi da parte dell’arbitro. Nelle ultime giornate il campionato mi sembra falsato: il Livorno che fa giocare i ragazzini, il Benevento che pareggia e perde dopo aver dominato il torneo.

Devo inoltre dire che dopo il secondo tempo disputato contro l’Entella e la prestazione contro il Frosinone, abbiamo acquisito un’enorme fiducia nella salvezza se questi sono i nostri ragazzi. Daremo tutto fino alla fine confidando nell’imparzialita’ degli arbitri”.

Domenico Ferraro