E finalmente ritorna lo zero nella casella dei positivi in Campania. Alla mezzanotte del 13 luglio zero nuovi contagi come comunicato dall’Unità di Crisi della Campania. i tamponi analizzati dai laboratori campani sono stati 1.098.

Notizia positiva anche per i guariti che passano a 4.095 con un nuovo paziente che ha superato la malattia.







Nessun decesso nelle ultime 24 ore, e quindi le vittime del virus restano 432.

Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell”emergenza resta fermo a 4.779 a fronte di 304.517 tamponi esaminati.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni: