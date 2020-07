Gli ospedali USA dovranno passare tutta la documentazione dei decessi alla Casa Bianca. Il tutto transiterà nel database di Washington, bypassando così la CDC (Centro per il controllo e la prevenzione delle patologie).

Pensiamo che la traduzione di questa nuova procedura sarà che alcuni media e giornali, i quali continuano a portare avanti una narrativa oggi lontana dalla realtà, dovranno per forza di cose ridimensionarsi.

Il clima di terrore e di paura, troppe volte legato ad informazioni paradossali di alcuni “esperti” pertanto sarà destinato ad avere un’altra strada.

Michael R. Caputo, portavoce dei servizi sanitari e umani, ha definito inadeguato il sistema del CDC e ha affermato che i due sistemi sarebbero stati collegati, ma il CDC continuerà a rendere comunque pubblici i dati.

“Oggi, il CDC ha ancora un ritardo di almeno una settimana nella comunicazione dei dati ospedalieri e l’America lo richiede in tempo reale. Il nuovo, più rapido e completo sistema di dati è ciò di cui la nostra nazione ha bisogno per sconfiggere il coronavirus e il CDC, una divisione operativa di HHS, parteciperà sicuramente a questa risposta semplificata da parte del governo. Semplicemente non lo controlleranno più”, ha dichiarato Caputo.

Le istruzioni per gli ospedali nella guida del dipartimento sono esplicite e sottolineate: “A partire dal 15 luglio 2020, gli ospedali non dovrebbero più riportare le informazioni Covid-19 in questo documento al sito della National Healthcare Safety Network”, il sistema del CDC per la raccolta dei dati da oltre 25.000 centri medici in tutto il paese.

Andrea Ippolito