Pare non si fermerà all’accordo per Victor Osimhen l’intesa tra Napoli e Lille. Il club di De Laurentiis è da tempo alla ricerca di un difensore centrale che possa completare il reparto arretrato e nel caso sostituire Koulibaly, qualora il senegalese faccia le valigie. Il nome forte sul taccuino di Cristiano Giuntoli è quello di Gabriel, proprio di proprietà dei francesi.





Il calciatore è valutato circa 25 milioni dal presidente Lopez e i margini di trattativa non sembrano molto ampi. Dall’Inghilterra è giunta un’offerta da parte dell’Arsenal, che vorrebbe accaparrarsi il brasiliano, soffiandolo proprio al Napoli come accaduto con Pèpè la scorsa estate. Vivo l’interesse anche da parte dell’Everton di Carlo Ancelotti.

I buoni rapporti che si stanno instaurando tra i partenopei e il Lille tuttavia potrebbero indirizzare il difensore proprio verso la Campania. Ma se per Osimhen ormai è cosa fatta, per Gabriel le trattative sono soltanto all’inizio e, se ci sarà la fumata bianca, la conclusione non arriverà prima di qualche settimana.





Il Napoli si è spinto forte sul mercato, la sensazione è che si voglia puntare forte sui nuovi acquisti per cercare di ritornare il più presto possibile ai vertici del calcio italiano, come succede effettivamente da anni, dopo il passo falso di questo campionato tutt’altro che positivo.

